Calcio: l'allarme di Marotta, 'Serie A a rischio default, Governo non può ignorarla' (2)

26 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il calcio viene visto come il mondo dei privilegi e dei nababbi. Come si fa a supportarlo? "Non c'è dubbio che si debba creare un modello più sostenibile, riducendo gli ingaggi -sottolinea Marotta-. Calciatori e sindacati non possono celarsi dietro i contratti principeschi firmati in epoca pre-covid. Ma attenzione ai tagli eccessivi. Non possiamo permetterci di perdere competitività a vantaggio dei tornei stranieri. Sarebbe un circolo vizioso. Semmai dobbiamo far crescere i ricavi. Servono interventi per favorire l'edificazione di nuovi stadi, serve ripensare a un progetto di media company magari in partnership con i fondi, come ha fatto la Liga e stanno valutando altre Leghe, e nuovi format delle competizioni deciso dai club che sopportano il rischio d'impresa e non calati dall'alto da Fifa e Uefa".

Servirebbe insomma una politica per la Football Industry. "Esatto. Ma ora come ora mi accontenterei di un ministro dello Sport che concentri poteri e risorse e possa aiutarci con il dialogo a salvare il calcio e a riformarlo", conclude l'amminstratore delegato dell'Inter.