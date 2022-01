Presentazione del libro: “Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità.” Incontro con l'Autore Niccolò Branca

26 gennaio 2022 a

(Milano, 26 gennaio 2022) - Rubrica Speakers' Corner – giovedì 10 febbraio, ore 18.00

Milano, 26 gennaio 2022 - Giovedì 10 febbraio, in diretta social, dalle ore 18.00, il Centro Studi Borgogna presenta una nuova tappa della rubrica Speakers' Corner, che sarà dedicata alla presentazione del libro: “Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità”, scritto da Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato della holding del Gruppo Branca International S.P.A., ed edito Marcos y Marcos.

L'autore sarà ospite di Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB, e Federico Maurizio d'Andrea, Vicepresidente CSB.

In “Economia della consapevolezza. Coscienza, interdipendenza, sostenibilità” sono raccolti i “saperi” che Niccolò Branca ha appreso in anni di lavoro manageriale e di meditazione, e che gli hanno permesso di trovare le giuste linee del modello guida da applicare alla vita aziendale e a quella quotidiana. Il libro si presenta come un utile manuale d'istruzione, ricco di insegnamenti che dovremmo provare ad applicare al lavoro e al vivere quotidiano per scoprire, o riscoprire, la consapevolezza che vive in ognuno di noi. Aiuta a comprendere che ogni uomo è un piccolo mondo e, con il suo agire, dire e fare, contribuisce all'andamento del macro-mondo, nel quale tutti noi viviamo. L'importante è comprendere questo principio e sradicarsi dall'individualismo che spesso porta le persone a pensare solo se stesse, al proprio benessere, escludendo dalla visuale il prossimo ed il contesto generale.

“Nulla si può ottenere senza considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo che ci circonda.” - Niccolò Branca.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

