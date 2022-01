Tennis: Pietrangeli, 'se Berrettini serve al meglio contro Nadal è favorito e può vincere il titolo'

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Se Berrettini serve al meglio delle sue possibilità secondo me contro Nadal è favorito. Lo spagnolo è forte ma non è più il giocatore che sconfisse Matteo in tre set in semifinale allo Us Open del 2019. Non dimentichiamoci che è anche reduce da diversi mesi di stop e contro Shapovalov è andato vicino alla sconfitta". Così all'Adnkronos Nicola Pietrangeli in merito al match che vedrà opposto Matteo Berrettini a Rafael Nadal in semifinale all'Australian Open. "Berrettini inoltre comincia ad avere esperienza di partite importanti nei tornei del Grande Slam, qualche mese fa era in finale a Wimbledon e quindi non sarei sorpreso se riuscisse a vincere l'Australian Open. Il favorito resta il russo Daniil Medvedev ma in un'eventuale finale l'azzurro se la gioca assolutamente".