Tennis: Pennetta, 'Nadal campione infinito ma Berrettini se la gioca alla pari'

26 gennaio 2022

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Nadal è un campione infinito che non molla mai ma Matteo se la gioca alla pari". E' il pronostico di Flavia Pennetta per la semifinale dell'Australian Open che vedrà l'azzurro Matteo Berrettini sfidare mister 20 Slam Rafael Nadal. "E' incredibile la capacità di lottare che Rafa a 35 anni ha dimostrato contro Denis Shapovalov -sottolinea la campionessa dello Us Open 2015 all'Adnkronos-. Ha una determinazione e una forza morale incrollabile ma Berrettini ha i colpi e la maturità tennistica per batterlo. Sarà una semifinale bellissima e mi auguro che chi la spunterà vincerà poi il torneo".