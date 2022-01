Napoli: Manfredi twetta foto di Renzulli e Fontana scatenando i commenti in rete**

26 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Un tweet del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dove Licia Renzulli, parlamentare di Forza Italia compare in foto assieme al presidente della Lombardia Attilio Fontana, definito ''l'amico, l'uomo politico, onesto e preparato, fianco a fianco come sempre'' scatena i commenti in rete poi cancellati, come '''stamm' chicazz!!! Professore che sta fumando''. E' successo ieri sera, tra lo stupore e l'ilarità di chi leggeva, prima che qualcuno stamane se ne accorgesse e togliesse il tweet dal profilo del primo cittadino di Napoli. Secondo quanto apprende l'Adnkronos pare che i due esponenti politici abbiamo lo stesso social manager e che la pubblicazione sia un mero errore.