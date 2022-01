Volandri: "Sinner brucia le tappe, il problema semmai è frenarlo. Berrettini? Sta bene soprattutto di testa"

26 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - "Jannik Sinner ha fatto un grandissimo torneo e cresce ancora, e Tsitsipas ha fatto la partita perfetta". Lo dice all'Adnkronos il dt della Federtennis e capitano di Davis, Filippo Volandri. "Jannik è stato bravissimo contro di lui: si vede bene che cresce tantissimo e brucia le tappe, in Davis mi ha impressionato non tanto per la tecnica, che è evidente, ma per come gestisce la sua giornata. Semmai -sottolinea Volandri- ha bisogno di essere frenato: si vede che il tennis è la sua vita, giocherebbe 7 giorni su 7 senza fermarsi mai". Da Volanri parole di ammirazione anche per Matteo Berrettini: "Matteo Berrettini sta bene fisicamente, ma soprattutto di testa. Contro Monfils ha avuto questa forza dentro di attivarsi, ed è stato molto molto bravo a farlo, avrebbe addirittura potuto vincerla in tre set, poi abbiamo visto com'è andata. Ma ha la forza di scavarsi dentro"