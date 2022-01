Covid: 28enne non vaccinata partorisce e muore, pm Roma indaga per omicidio colposo**

26 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla 28enne incinta, positiva al Covid e non vaccinata, morta venerdì scorso al Policlinico Umberto I di Roma. L'ipotesi di reato è contro ignoti. I medici sono riusciti a far partorire la ragazza quando hanno capito che le condizioni della donna erano ormai disperate. Sulla vicenda i genitori della 28enne hanno presentato una denuncia chiedendo ai magistrati di accertare eventuali profili penali su quanto accaduto.