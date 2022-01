Calcio: Fiorentina trova il sostituto di Vlahovic, trovato l'accordo con il Basilea per Cabral

26 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Sarà Arthur Cabral del Basilea il sostituto di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport il club viola ha trovato l'accordo con gli svizzeri sulla base di 14,5 milioni di euro più bonus. Il futuro di questo attaccante brasiliano nato il 25 aprile 1998 a Campina Grande sarà quindi in Serie A. Ad accompagnarlo ci sono prima di tutto i numeri totalizzati in stagione: sin qui ha segnato con il Basilea 27 reti in 31 apparizioni tra Super League, Coppa di Svizzera e Conference League.