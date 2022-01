Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'richieste Asl illegittime, situazione al limite'

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Le Asl stanno spostando sulle scuole superiori illegittimamente azioni di sorveglianza che spettano alle aziende sanitarie. Abbiamo sollecitato la Regione con una lettera indirizzata al governatore Zingaretti, all'assessore alla Sanità D'Amato ed all'assessore alla Scuola Claudio Di Berardino il 22 gennaio. Ma ancora nessuna risposta. Tutto tace. La situazione è al limite, quanto meno un riscontro sarebbe cortese riceverlo". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli.

Nella lettera inviata alla regione Lazio si legge: "In queste settimane particolarmente critiche, le scuole confermano con l'instancabile impegno quotidiano l'attenzione e la collaborazione alla gestione della situazione pandemica, impegno ininterrotto dal marzo 2020. Alla luce di questa premessa ci troviamo costretti a rappresentare che, dagli ultimi protocolli inviati dalle Asl alle scuole, si stanno spostando sulle scuole ulteriori azioni che non competono loro per quanto indicato nella circolare dell'8 gennaio 2022, nella quale vengono precisamente distinte le azioni dei Ds e quelle sanitarie: i protocolli citati delegano alle scuole, illegittimamente, le azioni di sorveglianza sanitaria che invece spettano alle Asl. D'altro canto i Ds sono tenuti ad attuare le disposizioni provenienti dalla propria amministrazione e non da quella sanitaria".

"Di seguito il dettaglio della situazione: Le indicazioni di alcune Asl prevedono che le scuole autonomamente inviino le disposizioni di sorveglianza con testing: le scuole si trovano a dover decidere in autonomia e a dover comunicare le date della sorveglianza con testing. Le ASL non vogliono ricevere segnalazioni per un caso di positività e poi chiedono report settimanali delle classi in sorveglianza, non previsto dalla circolare sopra indicata. Alle scuole viene delegato il compito di dare indicazioni sulla somministrazione dei tamponi, compito che non rientra nelle loro competenze. Gli esiti dei tamponi previsti dalla sorveglianza T0 e T5 arrivano spesso in tarda serata come le comunicazioni di positività: va formalizzato un orario da comunicare alle famiglie entro cui debbano essere ricevuti gli esiti dalle scuole per la definizione delle attività didattiche per il giorno successivo (la scuola non può porre un limite su argomento di tipo sanitario)".