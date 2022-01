Scuola: Marotta (presidi), 'i protocolli del governo hanno fallito, ora semplificare le regole'**

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen (Adnkronos) - "L'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici intende ancora una volta rappresentare al Governo e all'opinione pubblica l'accresciuto carico di lavoro a cui sono sottoposti da due settimane i dirigenti scolastici e i loro collaboratori nell'applicazione dei protocolli di sicurezza introdotti dopo le festività natalizie". Lo afferma in una nota Paolino Marotta, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (Andis).

"Intere giornate spese a fare tracciamenti, provare ad interloquire con le aziende sanitarie, gestire le comunicazioni con le famiglie, attivare la didattica digitale integrata o a distanza, verificare le certificazioni del personale, organizzare attività in presenza per gli alunni con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, far fronte al contenzioso attivato dal personale no vax".

"Uno stress indicibile - commenta - anche a causa dell'incertezza e della mutabilità delle presenze e soprattutto dell'assoluta latitanza delle aziende sanitarie, che ormai hanno scaricato sulle scuole tutti gli adempimenti relativi al testing e al tracciamento. Si consideri che in molte scuole primarie non viene più assicurata la possibilità di effettuare il tampone T0 a tutta la classe con immediatezza, annullando di fatto il valore della sorveglianza con testing".