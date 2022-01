Scuola: Floridia, 'pubblicata graduatoria per transizione ecologica, 11 finanziamenti in Sicilia'

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle scuole ammesse al finanziamento, che ammonta in totale a 2 milioni di euro, previsto dall'avviso ‘Supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche' relativo al Decreto Dipartimentale n. 192 del 21 ottobre 2021. Sono oltre le 700 scuole che, da Nord a Sud, hanno presentato la domanda per ottenere queste risorse destinate alle iniziative ispirate agli obiettivi dell'Agenzia 2030. Sono state provvisoriamente ammesse al finanziamento 105 istituti scolastici". Lo annuncia la Sottosegretaria all'Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

Per la regione Sicilia, hanno ottenuto il finanziamento le seguenti scuole, per un importo totale di oltre 200 mila euro: Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo (Palermo), D.d. Termini Imerese I Circolo (Palermo), Istituto Comprensivo Isole Eolie (Messina), I.t.t.l. "Caio Duilio" (Messina), I.t. l. Da Vinci Economico Tecnologico (Milazzo), I. c. Fontanarossa (Catania), Istituto Nervi (Lentini), l'Istituto di Istruzione Secondaria di Siracusa, il Liceo Statale Fermi (Ragusa), il V Circolo Strasatti Nuovo (Trapani), l'Istituto Leonardo Da Vinci (Piazza Armerina). "Sono fondi importanti - prosegue Floridia - per attuare in modo concreto Piano RiGenerazione Scuola che ho fortemente voluto e che rappresenta un vero e proprio modello da seguire a livello europeo. L'Italia, infatti, è il primo Paese a dotarsi di un piano strutturale per la sostenibilità nelle scuole attraverso i suoi 4 pilastri: rigenerazione dei saperi, rigenerazione dei comportamenti, rigenerazione delle infrastrutture e rigenerazione delle opportunità".

Elenco delle scuole siciliane con i relativi importi finanziati Messina e provincia: Istituto Comprensivo Isole Eolie - 19.249,74 €; I.t.t.l. "Caio Duilio" (Messina) - 19.249,74 €; I.t. l. Da Vinci Economico Tecnologico (Milazzo) - 19.249,74 € Palermo e provincia: Istituto Tecnico per Il Turismo Marco Polo - 19.249,74 € D.d. Termini Imerese I Circolo - 19.249,74 €. Catania: I.C. Fontanarossa - 19.248,05 euro. Siracusa: Istituto Nervi di Lentini - 19.249,74 €, Istituto di Istruzione Secondaria di Siracusa - 19.249,74 € Ragusa: Liceo Statale Fermi di Ragusa - 19.249,74 €. Trapani: V Circolo "Strasatti Nuovo di Trapani - 19.249,74 €. Enna: Istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina - 16.554,78 €