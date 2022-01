Strage Licata: continue liti per l'eredità, stermina la famiglia del fratello e si uccide/Adnkronos (3)

26 gennaio 2022 a

(Agrigento) - Nel pomeriggio il sindaco Pino Galanti annuncia che nel giorno dei funerali delle quattro vittime della strage di stamattina a Licata sarà lutto cittadino. ''Siamo sconvolti, distrutti, per l'accaduto. Una strage inimmaginabile, una tragedia che ha devastato la nostra comunità. Davvero - sono le parole del sindaco Galanti - non ci sono parole per commentare la tragedia che ha colpito la nostra città. Siamo vicini ai familiari delle vittime. Nel giorno in cui saranno celebrati i funerali a Licata sarà lutto cittadino''. Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Russotto, ha annunciato che stasera, all'inizio della riunione on line per il question time, sarà osservato un minuto di raccoglimento per le vittime. Cala il buio su Licata. Una città attonita.