Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Ho gestito questa vicenda senza mai sovrappormi a qualcun altro. Evitando una ricerca di protagonismo sfrenato - per noi come partito e per me stesso - perché ero sicuro che era il modo migliore per evitare di deragliare". Così Enrico Letta ai grandi elettori Pd.