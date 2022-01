Quirinale: Letta a grandi elettori Pd, 'dobbiamo essere lineari, uniti, seri e degni'

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Dobbiate reggere in Parlamento e parlare al Paese. Vi chiedo uno sforzo in più: i cittadini ci guardano e per questo dobbiamo essere lineari nei comportamenti, uniti tra di noi (la cacofonia delle posizioni non fa bene a nessuno), seri, degni. Lo chiedo a maggior ragione a me stesso. Siamo in grado di farlo perché siamo classe dirigente matura". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd.