Quirinale: Letta, 'da c.destra no a Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi'

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "È una trattativa difficile perché dal centrodestra sono arrivati tutti no. Ma lo schema di lavoro è stato diverso: i nostri no erano pubblici, i loro una lunga sfilza di no privati. Spero che almeno uno dei loro no si trasformi in sì". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd.

"Per ora il centrodestra nella sua interezza ha detto di no a tutte le nostre ipotesi di personalità terze: Mattarella, Draghi, Amato, Casini, Cartabia, Riccardi", ha detto.