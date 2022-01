Neobilive e Vitalongum: la startup della salute intestinale spicca il volo, grazie ai migliori probiotici

27 gennaio 2022 a

(Milano 27 gennaio 2022) - Neobilive, l'azienda italiana che punta al benessere intestinale, sta ottenendo grandi consensi grazie alla produzione dei migliori probiotici in Italia

Milano, 27 Gennaio 2022. Probiotici, microbiota, microbioma e disbiosi, sono ormai termini tanto diffusi nel linguaggio comune, quanto abusati. Dando un'occhiata tra gli scaffali di farmacie e supermercati, è facile notare subito una miriade di alimenti e bevande che enfatizzano i benefici dei probiotici contenuti al loro interno per la salute della flora batterica intestinale.

Ma è tutto vero? Come dare al consumatore gli strumenti per capirlo?

Come tanti altri concetti simili, i probiotici sono stati sfruttati per anni e spesso nominati impropriamente con il solo scopo di fare soldi in fretta. Molte strategie “pseudo-scientifiche”, sostenute anche da grandi aziende, propongono infatti prodotti a base di probiotici che, in realtà, non hanno alcun beneficio scientificamente dimostrato per la salute.

Ecco che, proprio per fornire alla comunità dei validi strumenti per una maggiore comprensione e chiarezza in questo campo, approda un'azienda italiana che basa la propria comunicazione su solide basi scientifiche. Neobilive , famosa per il suo probiotico di punta Vitalongum, sta costruendo una community social interamente dedicata al benessere intestinale con consigli utili, funzionali e ritagliati sui bisogni di chi soffre di problemi intestinali.

Vitalongum: il probiotico giornaliero di Neobilive

La startup Neobilive è formata da un insieme di scienziati, dottori, biologi, nutrizionisti e marketers accomunati da una sola missione: migliorare la salute intestinale con una comunicazione altamente scientifica e con Vitalongum, l'innovativo probiotico giornaliero di ultima generazione.

Vitalongum è un probiotico frutto di 6 anni di ricerche scientifiche e interamente prodotto in Italia negli avanzati laboratori di Probiotical SpA di Novara.

Vitalongum, a differenza di molti altri integratori che sulla carta vengono decantati “probiotici” senza però apportare giovamento alcuno, è interamente basato su una rinomata ricerca scientifica che, nel tempo, ha dimostrato di apportare, grazie al riequilibrio intestinale, concreti benefici fisici a coloro che lo assumono ogni giorno. Marketing a parte, i clienti di Vitalongum e tutte le altre persone che fanno parte della community di Neobilive stanno imparando e testando con mano l'importanza dell'equilibrio intestinale per il benessere dell'organismo.

All'interno di Vitalongum sono racchiusi ingredienti di alta valenza scientifica e 100% naturali:

- 3 ceppi di Bifidobatteri (specie longum) altamente selezionati e derivanti da un'affascinante ricerca sugli ultracentenari italiani. Da qui il nome “Vitalongum”.

- Prebiotici FOS per nutrire i batteri buoni dell'intestino e formare un simbiotico di eccellenza.

- Zinco e Selenio, due componenti che contribuiscono ad una normale funzione del sistema immunitario con azione antiossidante e antinfiammatoria.

Ma la vera forza di Vitalongum risiede nei 3 brevetti che lo rendono unico in quanto ad efficacia e sicurezza.

I 3 ceppi specifici di Bifidobacterium longum sono depositati e brevettati per farne un prodotto unico nel suo genere.

La tecnologia della microincapsulazione permette ai Bifidobacterium longum di arrivare vivi e attivi fino al Colon. Gli studi a supporto hanno dimostrato un'efficacia 5 volte maggiore rispetto alle formulazioni non microincapsulate.

L'ideale per resistere all'ambiente acido del tratto gastrointestinale e all'azione antibiotica.

Vitalongum vanta inoltre il brevetto Allergen Free, che lo rende completamente privo di allergeni come glutine e lattosio. È quindi adatto anche a celiaci e intolleranti al lattosio.

Il segreto di Neobilive: attenzione al cliente e una community di grande successo

Oltre a un probiotico di eccellenza, Neobilive offre un servizio di Assistenza Scientifica 24h che segue costantemente il percorso di tutti coloro che scelgono Vitalongum per il benessere del proprio intestino.

“Non lasciamo mai soli i nostri clienti. I nostri esperti scientifici garantiscono un'assistenza senza eguali e siamo contenti che questo venga percepito come un sostegno positivo al percorso. Crediamo fortemente che la salute non sia una spesa, ma un investimento.”

Queste le parole di Giovanni Drago, Digital Marketing Manager di Neobilive.

La community Instagram (www.instagram.com/neobilive.it) e Facebook (www.facebook.com/neobilive ) conta oltre 45 mila persone provenienti da tutta Italia, legate tra loro da un unico obiettivo: migliorare la propria condizione intestinale e di benessere con contenuti formativi e con probiotici efficaci.

“Parliamo in modo scientifico, ma senza troppi peli sulla lingua. Stitichezza, diarrea, gonfiore, crampi addominali e intestino irritabile sono problematiche che affliggono milioni di italiani, ma nessuno purtroppo ne parla abbastanza. La nostra comunicazione vuole sfidare questi tabù e proporre valide soluzioni a questi sintomi invalidanti”, continua Giovanni Drago.

Parte essenziale della community è infine il loro Board Scientifico , composto da oltre 40 professionisti del settore che hanno sposato volontariamente la causa di Neobilive: diffondere l'importanza del microbiota intestinale e dei probiotici.

Per maggiori informazioni su Vitalongum e Neobilive è possibile consultare i seguenti siti internet:

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/neobilive.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/neobilive

Board Scientifico: https://neobilive.it/board-scientifico

Acquista Vitalongum: https://neobilive.it/vitalongum-probiotico

