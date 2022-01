Fabbri, idraulici ed elettricisti: il blog a portata di click con guide, tutorial e consigli utili di Prontoriparazioni

27 gennaio 2022 a

(Roma, 27 gennaio 2022) - Per rimarcare il concetto di vicinanza ai cittadini, l'azienda romana ha implementato il proprio sito web con uno spazio dedicato

Roma, 27 gennaio 2022 - Un blog a portata di click, una guida immediata, estremamente efficace e fruibile a tutti. Consultare le informazioni per la risoluzione di problemi tecniche di pronto intervento su Roma non è mai stato così semplice. È proprio per rimarcare il concetto di vicinanza ai cittadini, soprattutto a seguito dell'emergenza sanitaria, Prontoriparazioni ha implementato il proprio sito web con un blog dedicato. Notizie ed informazioni per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle opportunità in ambito di bonus e detrazioni. Ma non solo, nel blog sono disponibili guide, tutorial e consigli utili di supporto e conoscenza ai cittadini.

Una sorta di vademecum che raccoglie e presenta alcuni suggerimenti pratici per risolvere in ‘autonomia', ove possibile naturalmente, piccoli disservizi o guasti. Ad esempio, come sostituire la corda della tapparella bloccata, come scegliere la serratura più adatta o come effettuare uno spurgo di lieve entità, nella maggior parte dei casi intervenendo da soli con l'ausilio dello sturalavandini.

Il blog è stato pensato come valore aggiunto ai servizi di pronto intervento professionali erogati, con suggerimenti semplici e chiari, in modo che il cittadino riesca ad orientarsi e sia autonomo nel comprendere quando e cosa deve fare e, soprattutto, quando e cosa non deve fare, optando per un pronto intervento del tecnico professionista. Guasti e disservizi importanti che, se non gestiti tempestivamente, possono creare fastidiosi disguidi e danni più o meno ingenti.

Fabbri, idraulici ed elettricisti, si sa, sono le figure specializzate più richieste da cittadini ed imprese. Al di là degli interventi di piccola entità risolvibili con il fai da te, sappiamo bene che gli impianti, che siano essi elettrici o idraulici, così come caldaie e condizionatori, oltre ad essere funzionali debbano essere anche sicuri. Prontoriparazioni è attiva, grazie all'esperienza ultra decennale e ad un team di tecnici esperti nel campo della riparazione, assistenza e pronto intervento, su tutto il territorio della Capitale, in qualsiasi ora del giorno e della notte e per 365 giorni all'anno.

L'organizzazione specifica dell'azienda garantisce una dislocazione efficiente dei propri tecnici in ben cinque sedi e diverse unità mobili distribuite sul territorio, attrezzate per raggiungere in meno di un'ora qualsiasi indirizzo della città di Roma all'interno del G.R.A., garantendo una risposta veloce e risolutiva per qualsiasi tipo di riparazione impiantistica e per ogni imprevisto, inclusi interventi di spurgo, apertura e riparazione porte, serrature, serrande e cancelli.

Contatti: https://prontoriparazioni.it/