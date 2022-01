Wedding Awards 2022: ecco i migliori professionisti del settore nuziale in Italia

27 gennaio 2022 a

(Milano, 27 gennaio 2022) - ● Matrimonio.com celebra la 9ª edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, a cui partecipano le oltre 65.000 imprese iscritte al portale.

● Questo premio riconosce alle aziende di 19 diverse categorie del settore nuziale il titolo di professioniste più raccomandate dalle coppie che si sono sposate nel 2021.

● I Wedding Awards sono gli unici premi del settore assegnati sulla base delle recensioni delle coppie sposate e che hanno effettivamente usufruito del servizio ed è proprio questa la loro forza.

● Secondo Matrimonio.com, le coppie italiane si rivolgono in media a 12 fornitori per le loro nozze.

Milano, 27 gennaio 2022 - Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore wedding, ha dato il benvenuto all'anno nuovo rendendo noti i nomi dei professionisti e delle aziende che hanno conquistato un Wedding Award grazie al loro impegno e duro lavoro dimostrato con i matrimoni del 2021, che verrà ricordato come uno degli anni più difficili per il settore negli ultimi decenni e, senza dubbio, da quando Matrimonio.com ha iniziato a consegnare questi premi, giunti alla 9ª edizione. Il settore nuziale è stato infatti tra i più danneggiati dalla pandemia ma, sia le aziende che le coppie, si sono rivelate all'altezza della situazione. I professionisti hanno lavorato più che mai per continuare a celebrare l'amore in sicurezza e adesso, dopo un 2020 praticamente fermo e un 2021 in ripresa, non senza difficoltà, è arrivato il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro.

Cosa sono i Wedding Awards?

I Wedding Awards, i premi più prestigiosi del settore nuziale, sono nati con l'obiettivo di riconoscere l'eccellenza del servizio offerto dalle aziende del settore nuziale in Italia e con gli anni è diventato un marchio di garanzia per le coppie alle prese con i preparativi di nozze. Attualmente, questi premi si basano su circa 8 milioni di recensioni di coppie iscritte ai portali del gruppo. Una cifra importante in continuo aumento che rende i professionisti premiati estremamente orgogliosi e motivati a competere per vincere il premio anno dopo anno. Infatti, non esiste giuria migliore delle coppie soddisfatte di essersi affidate a dei professionisti per un'occasione importante come il matrimonio.

I Wedding Awards hanno premiato le aziende più votate dalle coppie convolate a nozze nel 2021 tra più di 65.000 professionisti di diverse categorie, tenendo conto della professionalità e della qualità del servizio offerto. È per questo che le coppie svolgono un ruolo fondamentale nell'assegnazione deipremi, perché grazie alle loro opinioni e dopo aver usufruito dei servizi o prodotti acquistati per il loro matrimonio, possono decretare i vincitori. Per questa ragione, questo premio è il più ambito del settore e il più apprezzato sia dai professionisti, che lo considerano un riconoscimento al lavoro ben fatto, sia dalle coppie, per le quali rappresenta una garanzia di professionalità ed esperienza nel settore dei matrimoni.

“Quest'anno, per la prima volta, stiamo consegnando questi premi simultaneamente in 13 dei 15 Paesi in cui The Knot Worldwide è presente. Ci troviamo quindi in un momento di grande riconoscimento e prestigio per i professionisti del settore nuziale in Italia, che passano a fare parte, insieme ai vincitori di Paesi come Francia, Spagna, Messico, Brasile, USA e altri, dei migliori professionisti del wedding nel mondo” afferma José Melo, VP Sales EMEA del gruppo The Knot Worldwide, di cui fa parte Matrimonio.com in Italia. “Come sempre, in tutti questi anni di attività di Matrimonio.com, con questi premi vogliamo dare al settore nuziale un riconoscimento al lavoro benfatto per permettere alle coppie impegnate con i preparativi del matrimonio di scegliere i migliori professionisti con la massima sicurezza, sapendo che andrà tutto bene perché possono contare sui migliori esperti del settore” prosegue Melo. “In Italia, le coppie si rivolgono in media a 12fornitori per il loro matrimonio. Matrimonio.com, così come il resto di portali del gruppo The Knot Worldwide, in quanto leader del settore nuziale, vuole essere una fonte di informazione fondamentale per le coppie, facendo da guida per aiutarle a decidere su chi fare affidamento per il loro grande giorno. Parliamo di un momento unico nella vita di una coppia e questo significa che si tratta di clienti molto esigenti; per questo, basarci sulle loro recensioni per assegnare questi premi ci sembra la cosa più corretta e rilevante. Inoltre, quest'anno sappiamo che il settore ha bisogno di un motivo per festeggiare e questi premi arrivano anche per dare speranza all'inizio di un anno in cui vivremo un boom di matrimoni senza precedenti” conclude Melo.

Di seguito alcuni tra i nomi vincitori di quest'anno per alcune delle categorie premiate.

Banchetto: Villa dei Consoli - Borgo Eventi (Roma), New Team Banqueting (Milano), Le Nereidi Eventi (Salerno), Villa il Petriccio (Firenze), Hotel Cenobio dei Dogi (Genova), Castello di Montaldo (Torino), Parco Domingo (Bari), Baglio Regia Corte (Palermo), Terradome (Cagliari), Convento dei Neveri (Bergamo).

Catering: Fratelli Tregnaghi (Verona), La Gaiana Location (Bologna), La Madonnina (Monza Brianza), La Torre Catering (Catania), Glam Ricevimenti (Firenze), Gala Banqueting, Eventi (Lecce), Catering Coggiola (Alessandria), Donatella Spizzico Ricevimenti (La Spezia), Maggio Banqueting (Napoli).

Fotografia: Colizzi Fotografi (Roma), Luca e Oriana Rondanini (Milano), Belvedere fotografi (Caserta), Produzioni Accogli (Lecce), Raul Gori Fotografo (Livorno), Marzia Wedding Fotografa (Genova), Torino Foto by Davide Testa (Torino), Lillo Arcieri Fotografo (Agrigento).

Musica: Adriano Dj e Music Live (Lecco), Matrimoni in Musica (Venezia), Gianluca Gentilotti DJ & Live Music (Forlì-Cesena), Biagio Ferreri Eventi Musicali (Ragusa), Atmosfera Blu (Lecce), Daniele Pavignano Wedding Songs (Vercelli), Servizi Alessandro Deejay & Intrattenimento (Latina).

Luna di miele: Madame Voyage (Milano), Giuseppe Gianassi - Consulente CartOrange (Firenze), Villa Tasca Viaggi (Palermo), Paradise 77 Viaggi (Roma), Agenzie Vado al Massimo (Modena), Serengheti Travel (Cagliari), Villeggiatour (Napoli), SastesiTour (Genova).

Sposa e accessori: Atelier Emé (Bergamo), Nicole Centallo (Cuneo), Atelier Emozioni Sposi e Cerimonia (Frosinone), Le Spose di Giulio Gaudiosi (Salerno), Le Spose di Rosy (Massa Carrara), Abbigliamento Sposa X (Foggia), Adesso Sposami (Ragusa), Fatamadrina Moda Sposi (Sassari), Atelier il Sogno (Ferrara), Atelier Outlet Barleduc (Venezia).

I premi Wedding Awards vengono assegnati alle aziende di queste 19 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi. L'elenco completo delle aziende premiate nelle diverse categorie può essere consultato collegandosi a https://www.matrimonio.com/wedding-awards.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo leader del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc.

The Knot Worldwide opera in 16 paesi tramite diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar,Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in .

Per maggiori informazioni:

Francesca Carminati

[email protected]

Web: www.matrimonio.com