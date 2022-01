Timbri personalizzati online in tempi rapidi, Mistertimbri.it

27 gennaio 2022 a

( Milano, 27 gennaio 2022 ) - Milano, 27 gennaio 2022. Chi desidera un timbro personalizzato in tempi rapidi e con spedizione immediata (per ordini ricevuti entro le 16:00) trova in Mistertimbri.it l'e-commerce in grado di offrire la soluzione desiderata. Insieme all'alta qualità, vengono assicurati rapidi tempi di produzione, nessun limite ai quantitativi minimi, creazione autonoma e personalizzata. Senza contare la praticità di spedizioni in un giorno lavorativo, che diventano gratuite per ordini di oltre 60 euro.

È dal 2008 che Mistertimbri.it propone una vasta scelta di timbri, perfetti sia per l'attività lavorativa che per il tempo libero. Nel catalogo virtuale si incontrano timbri autoinchiostranti, a fuoco, datari, numeratori, sigilli per ceralacca , penne timbro, targhette personalizzate e molto altro ancora.

Ogni lavorazione è eseguita con la massima attenzione, con l'ausilio di macchinari, software e apparecchiature laser all'avanguardia. Questa combinazione ha permesso a Mistertimbri.it di aumentare notevolmente la produzione di timbri, riducendo contemporaneamente i tempi di attesa.

Per completare l'ordine sono necessari quattro semplici passaggi. Dopo aver selezionato il timbro che meglio risponde alle proprie esigenze, si passa alla fase di personalizzazione. In questo step si possono modificare colori, caratteri e dimensioni o in alternativa caricare un file per timbri con logo.

Si attende poi l'approvazione dell'anteprima di stampa e si finalizza l'acquisto scegliendo il metodo di pagamento (PayPal, carta di credito, bonifico bancario anticipato, contrassegno).

All'alta qualità dei timbri proposti dallo store sono associati prezzi competitivi e tempi di produzione molto brevi. Le consegne si realizzano in tutta Italia (entro 24 ore al nord, che diventano 24/48 per il centro e il sud) ma anche in Europa. È inoltre possibile richiedere un solo pezzo per acquisto. Per ordini superiori a 60 euro, i costi di spedizione si azzerano.

Infine, il cliente può sempre contare su un customer care in grado di chiarire eventuali dubbi e rispondere ad ogni richiesta. Il servizio è fruibile telefonicamente, via chat online, o tramite WhatsApp.

