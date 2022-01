27 gennaio 2022 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Al momento non è stata convocata la capigruppo congiunta per passare alle due votazioni. A quanto si spiega, infatti, al di là delle dichiarazioni delle forze politiche non è stata fatta alcuna richiesta formale alla presidenza della Camera eccetto, l'altro ieri, da parte di Italia Viva con una lettera di Maria Elena Boschi al presidente Fico.