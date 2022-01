Sport: Malagò, 'un piede su aereo per Pechino, poi c'è Berrettini e speriamo onda 2021 continui'

27 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Siamo con un piede sulla scaletta dell'aereo per Pechino e abbiamo qualche giornata che ci obbliga ad aspettare quelle che sono le rigide norme del governo cinese. Siamo fortunati perchè siamo dentro una grande bolla, il perimetro dell'albergo, delle venue di gara. Ci sarà anche la sessione del Cio e alla fine delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi ci saranno due cerimonie con il passaggio di consegna delle bandiera a Milano-Cortina con i sindaci presenti". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in collegamento alla presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di Rugby. "Poi abbiamo un ragazzo che si gioca la finale degli Australian Open per fare la storia che si chiama Matteo Berrettini e speriamo che l'onda del 2021 continui", ha aggiunto Malagò.