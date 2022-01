Mercedes-Benz: acquisisce quota ProLogium, produttore di batterie a stato solido

27 gennaio 2022 a

Stoccarda, 27 gen. (Adnkronos/Dpa) - Mercedes-Benz e ProLogium, leader nelle batterie a stato solido, hanno firmato un accordo di cooperazione tecnologica per sviluppare celle batteria di prossima generazione. L'intesa prevede che la casa automobilistica tedesca acquisisca una quota sostanziale della società taiwanese. I primi veicoli sperimentali Mercedes-Benz dotati di batterie allo stato solido co-sviluppate con ProLogium dovrebbero essere introdotti nei prossimi anni. Le società hanno anche concordato una roadmap che prevede l'integrazione della tecnologia delle batterie a stato solido in una gamma di veicoli passeggeri nella seconda metà del decennio. In base all'accordo, Mercedes-Benz prenderà un posto nel consiglio di amministrazione di ProLogium. L'investimento di Mercedes-Benz - che non è stato quantificato in dettaglio, ma potrebbe ammontare a decine di milioni di euro - sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo della tecnologia e il piano di ProLogium di sviluppare un polo produttivo in Europa.

Con le batterie allo stato solido, la ricarica non avviene più tramite un materiale liquido. Le celle possono quindi essere più leggere, il che aumenta l'autonomia dei veicoli. Inoltre, permettono una maggiore densità di energia e una ricarica più veloce. Mercedes-Benz ha comunicato nel 2021 l'intenzione di sviluppare la propria gamma di veicoli elettrici. Il business di Mercedes-Benz sarà principalmente orientato alla guida elettrica. Entro la fine del decennio, l'azienda di Stoccarda è pronta ad offrire un portfolio di vetture esclusivamente elettriche, a condizione che "le condizioni di mercato lo permettano", ha spiegato Mercedes-Benz.

"Stiamo lavorando con Mercedes-Benz sui test delle nostre celle batterie EV dal 2016 e siamo entusiasti di rafforzare ed espandere la nostra partnership", ha dichiarato Vincent Yang, CEO e fondatore di ProLogium Technology. "Attraverso il lavoro congiunto con Mercedes-Benz ci aspettiamo di dimostrare l'effettiva applicazione delle nostre celle per batterie allo stato solido, sicure e ad alte prestazioni, in grado di soddisfare i massimi standard di qualità di Mercedes. In ProLogium, crediamo che la tecnologia innovativa debba essere sostenuta dalla scalabilità nella produzione. Non vediamo l'ora di avviare il nostro nuovo impianto entro la fine del 2022 e di lavorare con i nostri clienti verso una produzione di massa di successo".