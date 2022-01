Rugby: Cozzoli, 'rapporto tra Sport e Salute e il Sei Nazioni è la storia di un gemellaggio'

27 gennaio 2022 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Il rapporto tra Sport e Salute e il Sei Nazioni è la storia di un gemellaggio. L'Olimpico è diventato la casa del rugby italiano, ha portato tifosi diversi da quelli del calcio, tantissimi giovani e bambini, appassionati al cospetto delle squadre tra le più forti del mondo. Il Sei Nazioni è un traino fondamentale per generare passione, calore, nuovi tesserati e per noi è motivo di orgoglio essere partner di un evento internazionale con queste caratteristiche. Il nostro Terzo Tempo è allargare la base dei praticanti, lo stesso della Fir e il Sei Nazioni è un alleato prezioso per questa meta. Vi aspettiamo tutti allo stadio Olimpico di Roma". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli alla presentazione del Guinness Sei Nazioni 2022 di Rugby.