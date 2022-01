L'impegno per la diversità e inclusione di Schneider Electric riconosciuto nel Gender-Equality Index di Bloomberg per il quinto anno consecutivo

27 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Stezzano (BG), 27 gennaio 2022 - Schneider Electric, il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato di essere incluso anche nel 2022, per il quinto anno consecutivo, nella lista Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) . Schneider Electric è una delle 418 aziende di 45 paesi e regioni diverse entrate nell'indice, che misura la parità di genere in base a cinque elementi principali: leadership femminile e acquisizione di talenti, equità e parità di retribuzione in base al genere, cultura inclusiva, policy contro le molestie sessuali, impegno del brand a favore delle donne.

Schneider Electric ha ottenuto un punteggio superiore alla media complessiva dell'indice GEI, ottenendo la valutazione più elevata nelle categorie legate a equità e parità di retribuzione in base al genere – in questo caso, in particolare, con risultati decisamente più alti rispetto alla media. Il “ Global Pay Equity Framework ” adottato da Schneider identifica i gap di retribuzione di genere tra gruppi comparabili di dipendenti e assicura che il principio di parità sia applicato con costanza, correttezza e la più alta trasparenza. Schneider è impegnata a ottenere un gap di retribuzione di genere minore dell'1% per uomini e donne, entro il 2025.

Schneider quest'anno ha anche migliorato del 15% rispetto al 2021 il punteggio ottenuto per la categoria “cultura inclusiva” e del 17% quello relativo all'impegno del brand a favore delle donne. Questi risultati testimoniano l'impegno dell'azienda nel promuovere la parità di genere nella sua forza lavoro globale, che conta 128.000 dipendenti.

Tutto questo si inquadra nella strategia di sostenibilità complessiva di Schneider e nei suoi obiettivi di sostenibilità per il 2025 , che includono impegni specifici per ampliare la presenza di donne nel personale a tutti i livelli, dalle nuove assunzioni fino alle posizioni manageriali di maggiore esperienza; il risultato, inoltre, riflette lo sforzo continuo dell'azienda per stimolare cambiamenti positivi e offrire pari opportunità a tutti e tutte.

L'indice Bloomberg GEI è un indice modificato e pesato in base alla capitalizzazione di mercato, che traccia le performance delle aziende quotate che si impegnano a mettere a disposizione in modo trasparente i dati relativi al genere che le riguardano.

