Covid: da Assolombarda e J.P. Morgan supporto a 1.000 piccole imprese

Milano 27 gen. (Adnkronos) - Sostenere le piccole imprese del territorio affiancandole nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Con questo obiettivo, Assolombarda e J.P. Morgan, attraverso il progetto Rise-Up, hanno supportato 1.000 piccole imprese che operano nei settori manifatturiero, ICT, servizi e turismo.

“Sostenere la ripresa dell'economia e garantire la continuità delle attività di impresa del nostro territorio sono gli obiettivi che perseguiamo fin dall'inizio della pandemia”, dichiara Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda. Grazie alla collaborazione con J.P. Morgan - spiega - "abbiamo intensificato il nostro supporto alle piccole imprese - duramente provate dal rallentamento o dal blocco delle produzioni - a cui la situazione di emergenza prodotta dall'epidemia ha imposto enormi sforzi, offrendo loro strumenti e competenze per affrontare l'emergenza in una posizione di maggiore forza”.

“Le piccole imprese rappresentano una importante fonte di lavoro sul territorio e un fondamentale motore di crescita delle nostre comunità. Siamo orgogliosi di averle sostenute nella fase più difficile della pandemia e ci auguriamo che i risultati raggiunti da questo programma continuino a portare i loro frutti in termini di resilienza e sviluppo per le imprese partecipanti", commenta Francesco Cardinali, Senior Country Officer per J.P. Morgan in Italia.