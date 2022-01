27 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Nel quarto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato in carica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 166 voti. 56 per il pm Nino Di Matteo. Su 981 presenti, gli astenuti sono stati 441, le schede bianche 261, le nulle 5, i voti dispersi 20.