27 gennaio 2022

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La destra si è astenuta alla quarta votazione. Le indicazioni per noi erano quelle di votare scheda bianca. Ma dalle urne sono usciti 166 voti per il presidente Mattarella. Non è il caso di fare una riflessione?”. Lo scrive in un tweet il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.