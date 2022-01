Quirinale: Fornaro, 'quarto voto conferma, non c'è maggioranza di parte'

27 gennaio 2022 a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "I dati della quarta votazione confermano in maniera chiara e inequivocabile che non esiste una maggioranza sulla carta per uno dei due schieramenti. Si riconferma l'urgenza e la necessità di ricercare una soluzione condivisa per l'elezione del Presidente della Repubblica con una larga maggioranza". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"La chiusura a riccio del centro destra non aiuta in quella che appare ad oggi l'unica strada percorribile: un'intesa per eleggere un Presidente della Repubblica che unisca il paese in una fase così complessa e delicata della storia nazionale".