27 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - L'Assemblea della Lega Serie A, svoltasi in presenza presso l'Hotel Sheraton a Milano, ha completato la composizione del Consiglio di Lega eleggendo Gaetano Blandini come consigliere indipendente. Per quanto riguarda il tema dell'adeguamento del proprio Statuto ai Principi Informatori la Lega Serie A chiederà alla Figc un differimento dei termini, fissati al momento al 31 gennaio.