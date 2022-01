Infortuni: cade pancale su operaio in cantiere navale a Viareggio, grave 49enne**

27 gennaio 2022 a

Viareggio (Lucca), 27 gen. - (Adnkronos) - Incidente sul lavoro in un cantiere navale di Viareggio (Lucca). Poco dopo le 14 di oggi all'interno del cantiere Cbi Navi un uomo di 49 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Versilia in seguito ai traumi provocati da un pancale che gli è caduto addosso mentre stava lavorando.

​​​​​​​Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 e una ambulanza della Croce Verde di Viareggio. L'uomo, in condizioni critiche, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Il cantiere navale Cbi Navi si trova in Darsena, in uno dei più importanti distretti produttivi italiani e mondiali legati alla nautica da diporto. Sull'episodio è stata aperta una indagine da parte dei tecnici del dipartimento prevenzione sul lavoro della Asl per individuare eventuali responsabilità.