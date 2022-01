Il marketing digitale coinvolge anche il settore del trasporto auto professionale

28 gennaio 2022 a

(Belluno, 28/01/2022) - Belluno, 28/01/2022 - Da quando il marketing è entrato nella dimensione digitale, le dinamiche di mercato sono notevolmente cambiate, così come le abitudini degli utenti. La stragrande maggioranza delle aziende che offre prodotti e servizi ha dovuto fare i conti, prima o poi, con la necessità di implementare una propria presenza digitale, così da poter raggiungere una clientela più ampia ed essere più competitivi nel settore di pertinenza.

Il trend ha investito non solo le attività commerciali (quelle, cioè, che vendono o distribuiscono un prodotto materiale) ma anche quelle che operano nel settore dei servizi (non solo quelli digitali e di comunicazione). Tra questi, vi è anche il trasporto auto professionale, offerto da trasportatori specializzati come, ad esempio, Karrycar . La presenza online, infatti, comporta diversi vantaggi, sia per l'utenza sia per chi offre il servizio. Da un lato, infatti, i potenziali clienti possono raccogliere facilmente tutte le informazioni di cui hanno bisogno (inclusi i contatti) ed eventualmente richiedere un preventivo gratuito. Dall'altro, il trasportatore può raggiungere con estrema facilità - e senza costi particolari - un'ampia platea di potenziali clienti, dando loro la possibilità di scegliere il tipo di servizio più adatto alle proprie esigenze.

Non stupisce, quindi, come sempre più utenti - tra quelli che scelgono soluzioni professionali per il trasporto auto - non solo si rivolgano ai portali degli operatori specializzati per raccogliere informazioni o mettersi in contatto con l'operatore ma anche per concordare un preventivo o acquistare il servizio di cui hanno bisogno.

In cosa consiste il trasporto auto professionale

Quando si ha necessità, per un motivo o per l'altro, di trasferire uno o più veicoli da un luogo all'altro (senza potersi far carico in prima persona dell'incombenza) ci si affida ad un trasportatore specializzato a cui affidare il trasferimento. In genere, questa opzione viene presa in considerazione quando il trasporto deve essere effettuato su tratte di media e lunga percorrenza. Il servizio può essere richiesto dai privati oppure dalle aziende che hanno bisogno di spostare la propria flotta di veicoli (in genere si tratta di mezzi commerciali di dimensioni medio piccole).

Per quanto riguarda l'utenza privata, il trasporto auto professionale può essere utile per la consegna di una vettura acquistata in un concessionario lontano dal luogo di residenza oppure per far recapitare l'auto nel luogo di villeggiatura senza accollarsi l'intero viaggio alla guida.

Come viene effettuato il trasporto

Per il trasferimento del veicolo su strada ci sono due opzioni:

- trasporto con bisarca. In tal caso, l'auto (o gli altri mezzi) viene caricato su un apposito veicolo, formato da una motrice e un piano di carico (che può svilupparsi su uno o due livelli). Rappresenta la soluzione più adatta per trasportare due o più autovetture o piccole flotte di veicoli commerciali leggeri, dal momento che la lunghezza massima della bisarca sfiora i 19 metri;

- ritiro e consegna con driver. Opzione preferibile qualora sia necessario trasferire una sola auto, che viene affidata ad un autista professionista; questi si occupa di ritirare il mezzo e di recapitarlo in base alle indicazioni del cliente.

Prima della consegna al trasportatore, l'auto deve essere lavata con cura e fotografata dall'esterno, così da poter comprovare le condizioni in cui si trovava il veicolo al momento del ritiro. Questo accorgimento serve a contestare eventuali danni subiti dall'auto durante il trasferimento. In aggiunta, l'auto va consegnata con il serbatoio quasi vuoto e senza alcun oggetto di valore al suo interno; affinché il trasporto sia regolare, l'autovettura deve risultare in regola con gli oneri amministrativi (bollo e assicurazione). Infine, i costi: i fattori che più incidono, oltre alle tariffe applicate dal singolo operatore, sono la distanza di percorrenza, il tipo e il numero di veicoli da trasportare, la data e il luogo di ritiro e di consegna.

