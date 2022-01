Sempre più gettonate le piscine fuori terra: lo conferma anche Google

28 gennaio 2022 a

(Venezia 28/01/2022) - Le piscine fuori terra sono delle creazioni che si stanno diffondendo sempre di più e che rappresentano, per certi versi, un modo rivoluzionario di intendere le piscine.

Una conferma di questo trend proviene da una fonte del tutto imparziale quale Google, il più popolare dei motori di ricerca, ma prima di analizzare le relative statistiche facciamo il punto su queste piscine, sulle loro caratteristiche e sul perché sono così apprezzate.

Oggi è possibile avere una piscina senza spendere cifre “folli”

Non si afferma davvero nulla di nuovo nel dire che la piscina è un qualcosa di affascinante, è ciò che tutti vorrebbero avere nel giardino della propria casa, se si ha la fortuna di averne uno.

In un passato non lontano, tuttavia, la piscina era considerata simbolo di un lusso quasi estremo, di conseguenza era un qualcosa che solo le persone molto abbienti potevano permettersi.

Oggi la situazione è molto cambiata e non perché le piscine siano meno accattivanti o meno divertenti, tutt'altro, bensì perché si sono perfezionate delle soluzioni tecniche e strutturali che rendono la realizzazione di una piscina molto più snella,rapida ed economica.

Le piscine fuori terra sono state, appunto, la chiave di volta di questo cambiamento: mentre in passato le piscine dovevano giocoforza essere delle realizzazioni edili molto complesse, le quali comportavano la realizzazione di scavi, opere in muratura e quant'altro, con le piscine fuori terra si riesce a bypassare tutto ciò.

Tali piscine infatti prevedono delle procedure di installazione molto agevoli, non richiedono interventi edili e vanno semplicemente posate sulla porzione di terreno dove si intende collocarle; possono rendersi al più necessari dei piccoli interventi per la livellatura e per la preparazione del suolo, ma nulla che abbia a che vedere con le complesse opere edili che, come detto, in passato erano indispensabili.

All'atto pratico, dunque, scegliere una piscina fuori terra consente di risparmiare in maniera esponenziale dal punto di vista economico, prevede tempi di realizzazione estremamente più brevi, senza trascurare il fatto che tali strutture sono rimovibili e non richiedono modifiche permanenti all'immobile, come è invece inevitabile se si eseguono opere in muratura.

Quando si parla di piscine fuori terra, sia ben chiaro, non si fa riferimento soltanto a piscine di piccole dimensioni: come si può notare visitando e-commerce specializzati come AcquaViva Store , infatti, ci si possono assicurare anche delle vasche molto grandi garantendosi tutti i vantaggi tipici delle piscine appartenenti a questa categoria.

Piscine fuori terra sempre più gettonate: le eloquenti statistiche di Google

Come si stava accennando, anche Google ha confermato in maniera piuttosto inequivocabile il fatto che queste piscine siano sempre più apprezzate.

Facendo riferimento allo strumento Google Trends ed effettuando una ricerca relativa all'argomento “piscina fuori terra”, infatti, è possibile scoprire i volumi di ricerca dal lontano 2004 ad oggi e quanto emerge è chiarissimo, come si può notare visionando tale grafico.

Il parametro utilizzato da Google è il cosiddetto “interesse nel tempo”, il quale spazia da un minimo di 0 fino ad un massimo di 100; premesso che, come ci si può facilmente aspettare, i volumi di ricerca relativi a tale argomento tendono a crescere sistematicamente in corrispondenza dell'estate, ciò che è più interessante è l'analisi di lungo periodo.

Fino al 2014, infatti, l'argomento “piscina fuori terra” non ha mai superato l'interesse nel tempo di 25, mentre nell'anno successivo ha oltrepassato tale soglia conservandola per tutti gli anni seguenti, con la sola eccezione del 2018.

Un boom davvero clamoroso si è registrato invece nell'estate del 2020, quando le ricerche degli utenti relative a questo tipo di prodotti sono letteralmente esplose fino a raggiungere il punteggio massimo, ovvero 100; anche nell'estate del 2021 i volumi sono stati più che doppi rispetto a pochi anni addietro, attestandosi tra 50 e 75.

Non c'è che dire, dunque: l'interesse verso questi prodotti è cresciuto in maniera notevole negli ultimi anni, di conseguenza non stupisce il fatto che le aziende del settore stiano cercando di valorizzare al meglio questo tipo di soluzioni.

Le piscine fuori terra, lo si può dire, hanno contribuito a rendere quello della piscina un sogno molto più accessibile.

