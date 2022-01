Smartphone ricondizionati: cosa sono? Conviene davvero acquistarli?

28 gennaio 2022 a

(Napoli, 28 gennaio 2022)() - Napoli, 28 gennaio 2022 - Lo smartphone, lo sappiamo bene, è un dispositivo di cui non possiamo più fare a meno: la quantità di operazioni che possiamo oggi svolgere con un cellulare connesso ad Internet è davvero immensa e immaginare la nostra quotidianità senza di esso è davvero un'impresa.

È inutile sottolineare che quello degli smartphone è un mercato estremamente variegato per caratteristiche, prezzi e quant'altro, senza trascurare il fatto che i brand tecnologici che propongono questi articoli sono davvero tantissimi.

Negli ultimi tempi, tuttavia, si sta consolidando sempre più una tendenza molto interessante, ovvero quella di acquistare degli smartphone ricondizionati; ci si imbatte in questa denominazione ormai dappertutto, dal web fino ai punti vendita fisici, ma di che cosa si tratta esattamente? Scopriamolo subito!

Che cosa sono gli smartphone ricondizionati

Come suggerisce lo stesso nome, questi smartphone sono stati sottoposti ad un processo di “ricondizionamento”, ma cosa significa in concreto?

Gli smartphone ricondizionati sono, nella grande maggioranza dei casi, dei modelli che a causa di alcuni difetti tecnici, funzionali o estetici sono stati restituiti dai consumatori durante il periodo di garanzia, ma possono essere anche dei modelli rimasti a lungo invenduti nei punti vendita o che, per un qualsiasi altro motivo, non si sono potuti adoperare.

Questi smartphone dunque ritornano alla casa madre, la quale li sottopone a degli interventi di riparazione, se necessario, o comunque a dei “check up” che ne accertino l'ottimale funzionamento.

A ricondizionamento ottenuto, gli smartphone tornano sul mercato, ma ad un prezzo sicuramente inferiore rispetto a quello dei modelli provenienti direttamente dalla fabbrica.

Perché scegliere uno smartphone ricondizionato

Il risparmio, dunque, è la prima ragione per cui questi prodotti tecnologici si stanno diffondendo sempre più, va peraltro detto che il ricondizionamento sta divenendo sempre più comune anche per articoli “tech” di altra tipologia, non bisogna tuttavia trascurare l'aspetto ambientale.

Scegliere degli smartphone ricondizionati significa infatti ridurre la produzione di rifiuti RAEE, ovvero rifiuti tecnologici che, per la loro natura, sono potenzialmente molto inquinanti e richiedono per tale ragione delle procedure di smaltimento specifiche.

La prospettiva di avere a disposizione uno smartphone analogo ad un modello nuovo, ma con un prezzo inferiore, è sicuramente allettante, ma queste procedure sono affidabili? Uno smartphone ricondizionato sa offrire le dovute garanzie?

Premesso che, ovviamente, ogni rivenditore va valutato singolarmente, si può senz'altro affermare che a livello generale gli smartphone ricondizionati possono essere acquistati in tutta tranquillità. Ma per quale motivo si afferma questo?

Ci si può fidare di questi smartphone?

Bisogna anzitutto sottolineare che gli smartphone sono dei dispositivi tecnologici che si prestano molto bene a dei processi di ricondizionamento, per il semplice fatto che i difetti che li possono riguardare sono quasi sempre circoscritti a specifiche componenti che devono essere semplicemente sostituite.

È emblematico, da questo punto di vista, il fatto che un brand iconico come Apple proponga direttamente sul proprio store ufficiale, senza far ricorso a intermediari, degli iPhone ricondizionati, stesso dicasi per il fatto che aziende specializzate come Ripariamo forniscano dei servizi di assistenza iPhone in grado di restituire in tempi celeri ai clienti degli smartphone Apple perfettamente funzionanti.

La grande maggioranza degli smartphone ricondizionati disponibili in commercio, peraltro, viene proposta al cliente coperta da garanzia, e questa è un'ulteriore ragione per non avere remore.

C'è anche chi sostiene che, a livello funzionale, gli smartphone ricondizionati siano perfino più affidabili dei modelli nuovi, e il motivo è presto detto: mentre quest'ultimi sono immessi su mercato senza effettuare particolari test (in caso di funzionamento difettoso, infatti, interviene la garanzia), gli smartphone ricondizionati sono sottoposti a check up molto ferrei prima di essere venduti, ragion per cui è davvero improbabile che uno smartphone ricondizionato risulti difettoso.

Un mercato interessante e destinato a crescere

Non c'è che dire, dunque: quello degli smartphone ricondizionati è un mercato molto interessante, e tutto lascia immaginare che questi prodotti si diffonderanno ancor di più nel prossimo futuro.

Come accennato, peraltro, la diffusione di questi smartphone è anche profondamente auspicabile, dal momento che la necessità di gestire un'enorme quantità di RAEE rappresenta una delle criticità ambientali più critiche con cui ci si ritroverà a fare i conti nel prossimo futuro.

