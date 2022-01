OSS. EUROBET: Serie A ferma, occhi puntati sulla Coppa d'Africa

28 gennaio 2022 a

a

a

(Roma, 28 gennaio 2022) - Roma, 28 gennaio 2022 – In questi giorni il campionato di Serie A è fermo, ma non mancano interessanti appuntamenti sportivi nel corso di questo fine settimana. Sabato e domenica si disputeranno i quarti di finale della Coppa d'Africa: si entra così nel vivo della competizione con le sfide a eliminazione diretta che andranno a comporre il quadro delle semifinali. Il Gambia, una delle sorprese di questa 33esima edizione, sfida il Camerun: secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) l'89% degli appassionati pensa che saranno gli uomini di Toni Conceição ad uscire vittoriosi. I risultati esatti più giocati restituiscono l'equilibrio dei pronostici con tre vittorie del Camerun: l'1-2, lo 0-2 e lo 0-3. I marcatori più attesi sono i camerunensi Aboubakar e Toko Ekambi e l'attaccante gambiano del Bologna Musa Barrow.

L'altra sfida del sabato è quella che vede in campo Burkina Faso e Tunisia: il 75% dei pronostici vede le Aquile di Cartagine vincenti, mentre il 14% auspica un pareggio nei tempi regolamentari. I marcatori più attesi sono i giocatori burkinabé Bandé e Traoré e l'attaccante tunisino Jaziri. Tra i risultati esatti più quotati troviamo lo 0-0, lo 0-1 e lo 0-2.

Il derby nordafricano Egitto-Marocco rappresenta una delle sfide più sentite nel Continente: secondo il 51% degli appassionati saranno i Leoni dell'Atlante ad aggiudicarsi il match, mentre il 17% pronostica una vittoria egiziana; il pareggio ai tempi regolamentari è dato invece al 32%. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l'1-1, lo 0-1 e l'1-0 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più attesi svettano l'attaccante del Liverpool Salah ed i marocchini Hakimi e En Nesyri, autori della rimonta vincente sul Malawi agli ottavi.

La gara che chiude questa fase è Senegal – Guinea Equatoriale: l'83% attende una vittoria da parte degli uomini di Cissé. I senegalesi Mané e Dia risultano tra i marcatori più quotati insieme al calciatore spagnolo naturalizzato equatoguineano Emilio Nsue. Tra i risultati più giocati spiccano l'1-0, il 2-0 e il 2-1 favorevoli ai Leoni della Teranga.

Questo fine settimana si disputano anche le qualificazioni mondiali in Sudamerica, con i match decisivi per assegnare gli ultimi posti a Qatar 2022. Nella tarda serata di oggi (orario italiano) si giocherà lo scontro tra Colombia e Perù: le due compagini attualmente hanno gli stessi punti in classifica. Secondo l'analisi degli esperti dell'Osservatorio Eurobet, la Colombia è data per favorita con l'81% delle preferenze, mentre il Perù raccoglie l'11%. Quasi in contemporanea si affronteranno Venezuela e Bolivia: il 92% degli appassionati pronostica una vittoria della Vinotinto.

Ma in questo weekend c'è spazio anche per altre discipline: sabato 29 si affronteranno nella finale singolare femminile degli Australian Open di Tennis la tennista di casa Asheleigh Barty e la statunitense Danielle Collins. Secondo i dati Eurobet l'australiana è favorita con quota a 1,5 rispetto alla Collins quotata a 9.

Osservatorio Eurobet

L'Osservatorio Eurobet nasce in seno ad Eurobet con l'obiettivo di analizzare i comportamenti degli appassionati e rilevare tendenze e preferenze degli stessi sui principali avvenimenti sportivi e non solo.

Ufficio stampa MSL

Elena Oricelli – 02 773361 - [email protected]