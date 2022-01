Quirinale 2022, Alexa candida Beppe Vessicchio

28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Mentre le forze politiche faticano a trovare un'intesa sul nome del nuovo presidente della Repubblica, c'è chi ha le idee chiare e un unico candidato: Beppe Vessicchio. Il nome del direttore d'orchestra che tra pochi giorni rivedremo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è infatti la scelta di Alexa, l'assistente personale intelligente di casa Amazon. Da giorni, alla domanda "Alexa scegli un presidente della Repubblica", l'assistente risponde senza esitazione: "Direi una persona che sa mettere d'accordo tutti gli italiani, accordarli tutti. Ecco, propendo per un grande direttore d'orchestra: io scelgo Beppe Vessicchio", scandisce Alexa.

Proprio l'assistente di Amazon era invocata ironicamente in questi giorni in alcune vignette, come l'unica che potesse suggerire un candidato credibile in grado di mettere insieme la maggioranza necessaria all'elezione del nuovo inquilino del Quirinale. E evidentemente lo staff di Amazon, in nome del politically correct, ha optato per una scelta all'insegna dell'ironia e dell'imminente Festival di Sanremo.

Il diretto interessato, che ha già ricevuto anche delle preferenze nel vero voto per il Quirinale in uno dei primi scrutini, ha reagito divertito: "È da lunedì - ha detto in un'intervista con l'agenzia Adnkronos - che mi arrivano messaggi e video con la risposta di Alexa. Io l'ho mandato anche a Luciana Littizzetto, perché lei già domenica aveva scherzato sul fatto che metto d'accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire. Hanno approfittato secondo me anche dell'attesa del festival di Sanremo. Mi ricordo sempre quel film dove uno si ritrova a fare il presidente per caso. Comunque dovessi andare al Quirinale, come prima cosa cercherei di far fare pace a tutti. C'è un'aria tossica in giro, data dalla paura e dall'incertezza. Bisogna tornare ad essere fiduciosi", ha aggiunto, rivelando di essere positivo al Covid e di essere in attesa di un tampone negativo per poter raggiungere Sanremo.