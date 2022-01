Nestlé sceglie Schneider Electric per la resilienza operativa e l'efficienza nell'impianto per la produzione di caffè solubile più grande del mondo.

28 gennaio 2022 a

Con la soluzione EcoStruxure Asset Advisor controllo remoto e visibilità 24 ore u 24 sui sistemi elettrici: evitate già tre interruzioni operative impreviste che sarebbero potute costare fino a 52.000 dollari l'ora.

Stezzano (BG), 28 gennaio 2022- Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha implementato il software EcoStruxure™ Asset Advisor nell'impianto produttivo Nescafé Toluca Complex, che si trova nei pressi di Città del Messico.

L'impianto Nescafé Nestlè di Toluca produce circa un milione di barattoli di prodotto al giorno; è la struttura produttiva più grande per il Nescafé ed è fondamentale per il business globale di Nestlé. Nel 2013, l'azienda ha ampliato la capacità di produzione dell'impianto del 40%, investendo circa 125 milioni di dollari per farne la più grande fabbrica di caffè solubile nel mondo.A questi livelli di rilevanza e produzione, prevenire le interruzioni operative è critico per l'attività di Nestlé.

Migliorare l'affidabilità, la visibilità e la flessibilità operativa

Prima di adottare Asset Advisor, la manutenzione dell'impianto era di tipo reattivo. Otto interruzioni non pianificate della distribuzione dell'energia elettrica in un anno – incluso un incidente dovuto a un cortocircuito avvenuto in una sezione non monitorata della sottostazione principale, che ha causato un blocco di 14 ore costato all'azienda circa 588.000 dollari – avevano portato a un calo della produzione. Dato che la continuità di servizio è centrale per questo impianto, scegliere EcoStruxure ha permesso a Nestlé di passare a strategie di manutenzione predittiva permettendo al personale di affrontare in modo proattivo eventuali problemi, per evitare costose interruzioni che possono costare fino a 52.000 dollari all'ora.

Implementare Asset Advisor ha dato a Nestlé visibilità in tempo reale sulle sue apparecchiature elettriche, permettendo di monitorare da remoto i componenti. Affidandosi alle analisi dei dati per stabilire gli intervalli di servizio, il personale dedicato ai sistemi elettrici di Nestlé può adesso spendere meno tempo in azioni reattive, mentre i sistemi funzionano in modo ottimale per più tempo.

Frédéric Godemel, Executive Vice President, Power Systems e Services di Schneider Electric ha commentato: “Nel nostro business, l'offerta di servizi sta crescendo molto; capiamo quanto siano importanti i sistemi critici, e come la loro funzionalità sia un fattore non negoziabile in impianti produttivi come il complesso di Toluca. Con il software EcoStruxure offriamo a clienti come Nescafé più visibilità, più resilienza, flessibilità per migliorare l'efficienza operativa senza ulteriori costi e senza impatto ulteriore sull'ambiente; in ultima analisi, il nostro obiettivo è essere considerati gli esperti a cui rivolgersi quando si tratta di servizi per i settori industriali critici”.

Luis Gilberto López Páez, del team specializzato per i sistemi elettrici di Nestlé Toluca Cafés ha detto: “In un impianto grande come questo di Nestlé Nescafé assicurare l'affidabilità di tutti i sistemi elettrici è un compito particolarmente complesso. Nella nostra rete operativa abbiamo implementato soluzioni digitali flessibili e scalabili per aumentare la nostra capacità di risposta, e la scelta di collaborare con Schneider Electric è stata naturale - dato che avevamo già iniziato a lavorare insieme nei nostri impianti di Francia e Svizzera. Da quando abbiamo adottato EcoStruxure Asset Advisor abbiamo potuto individuare punti critici e affrontarli prima che si trasformassero in problemi – il che ci ha risparmiato costose interruzioni di servizio e ha aumentato molto la nostra capacità di rispondere ai cambiamenti nella domanda, per offrire ai clienti un miglior servizio e ridurre anche l'impatto ambientale della nostra operatività”.

Chi è Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

