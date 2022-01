Brescia: sub morto durante immersione nel Lago di Garda

28 gennaio 2022 a

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - Un sub è morto durante un'immersione nelle acque del Lago di Garda. L'uomo sarebbe risalito troppo velocemente da acque profonde, forse per un malore o per un problema tecnico, riferisce l'Areu. Il personale del 118, intervenuto a Gargnano sulla sponda bresciana del lago alle 10.30, ha potuto solamente constatare il decesso dell'uomo. Un altro sub, risalito nel tentativo di aiutare il compagno, è stato portato all'ospedale di Brescia e ricoverato in camera iperbarica. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'ambulanza, la Guardia costiera, i vigili del fuoco e i carabinieri.