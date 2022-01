Milano: fuggono da polizia e distruggono l'auto, tre arrestati

28 gennaio 2022 a

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano tre uomini, cittadini marocchini di 21, 28 e 31 anni, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per detenzione di stupefacenti. Una volante della polizia ha individuato un'auto di grossa cilindrata con quattro persone a bordo vicino a piazzale Lotto e ha cercato di fermarla per un controllo. L'uomo alla guida è però fuggito, ma la fuga è terminata all'incrocio tra via Sant'Elia e via Natta, dove la macchina dei fuggitivi, dopo aver urtato alcune auto in transito, ha sbattuto contro una barriera in cemento.

I quattro uomini a bordo hanno provato a fuggire a piedi all'interno del Parco Monte Stella, ma gli agenti sono riusciti a bloccarne tre. Uno di questi ha anche colpito con una pietra un agente, procurandogli lesioni guaribili in 15 giorni. La perquisizione dell'auto ha portato al sequestro di oltre 200 grammi di eroina e circa 50 grammi di hashish.