Lombardia: martedì seduta Consiglio Regione, mozioni su Covid e scuola

Milano, 28 gen. (Adnkronos) - La seduta del Consiglio regionale della Lombardia di martedì prossimo, 1 febbraio, sarà dedicata agli atti di indirizzo. I lavori inizieranno con il question time e la trattazione di interpellanze e interrogazioni a risposta immediata.

E' quindi prevista la discussione di otto mozioni su iniziative per rendere più efficiente la rete sanitaria territoriale (primo firmatario Gregorio Mammì, M5Stelle), nuova strategia diagnostica Covid per minori, con abolizione delle quarantene scolastiche (primo firmatario Michele Usuelli, +Europa), riattivazione del Fondo nazionale per l'impiego di farmaci orfani per malattie rare (prima firmataria Silvia Scurati, Lega).

E, ancora revoca dell'incarico del Difensore regionale (primo firmatario Marco Fumagalli, M5Stelle), misure urgenti per garantire il pieno svolgimento delle attività didattiche in presenza (prima firmataria Simona Tironi, Forza Italia), misure tempestive per garantire le attività didattiche in sicurezza (prima firmataria Paola Bocci, Pd), il caso dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio (primo firmatario Fabio Pizzul, Pd) e compartecipazione dello Stato alle spese per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza (prima firmataria Francesca Ceruti, Lega).