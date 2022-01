Quirinale: non solo Casellati, da Merzagora a Fanfani e Cossiga i presidenti Senato in corsa** (2)

28 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - Riuscì ad andare a buon fine nel 1985 la candidatura di Francesco Cossiga, promossa dal segretario della Dc, Ciriaco De Mita, e maturata dopo un accordo all'interno del pentapartito e con il Pci. Eletto al primo scrutinio con 752 voti.

Sette anni dopo, quando l'elezione per il successore di Cossiga subì un'accelerazione dopo la strage di Capaci, si trovarono in corsa i presidenti della Camera, Oscar Luigi Scalfaro, e quello del Senato Giovanni Spadolini. Nelle ore precedenti il sedicesimo scrutinio, fu il primo ad ottenere il via libera delle forze politiche e così la corsa del secondo si fermò ai blocchi di partenza.