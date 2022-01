28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "382 voti per la Casellati. Un tonfo! La destra adesso la smetta con il Papeete e le prove di forza. Non ha i numeri. Necessaria subito una proposta forte e condivisa. Il Paese non può più attendere". Così Michele Bordo del Pd su twitter.