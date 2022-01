28 gennaio 2022 a

Genova, 28 gen. - (Adnkronos) - Sta per iniziare l'avventura alla Sampdoria per Abdelhamed Sabiri. Il 25enne centrocampista proveniente dall'Ascoli dopo l'accordo tra le due società trovato nelle ultimissime ore, è infatti arrivato presso la sede doriana per la firma sul contratto. Sabiri arriva in blucerchiato in prestito con diritto di riscatto.