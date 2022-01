Vino: maison Champagne Pol Roger nuovo socio di 'Compagnia del vino'

28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Labitalia) - Lo Champagne Pol Roger mette radici in Italia ed entra nella compartecipazione societaria di Compagnia del Vino che distribuisce il marchio dal 2015. La Maison più amata da Winston Churchill e fornitore ufficiale della corona britannica ha siglato un accordo con Compagnia del Vino per l'acquisto del 20% delle quote societarie. La firma, avvenuta ieri, 27 gennaio, sigilla così l'unione tra Pol Roger (170 anni di storia e 6 generazioni) e Compagnia del Vino, una delle realtà distributive emergenti sul mercato italiano. L'accordo con Compagnia del Vino è l'esito di una trattativa iniziata nel 2019 e volta a consolidare la presenza della Maison in un mercato riconosciuto come tra i più difficili ed esigenti del mondo.

"Non ci interessava - racconta Laurent d'Harcourt, presidente di Pol Roger - acquistare un'azienda di distribuzione in Italia. Il nostro intento è da sempre quello di affidarci a professionisti in grado di trasferire e tutelare nel proprio Paese il modello di distribuzione Pol Roger. La nostra presenza non è mai aggressiva, ridondante o eccessiva e Compagnia del Vino ha dimostrato di essere all'altezza della nostra più totale fiducia. Tutti i Paesi in cui abbiamo compartecipazioni societarie (l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Giappone e Singapore) sono considerati da Pol Roger mercati strategici e l'Italia più di altri ha dimostrato di saper raccontare la nostra storia".

Pol Roger è entrata in società e contribuirà a un aumento di capitale e questo consentirà a Compagnia del Vino di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel panorama della distribuzione nazionale: "Questo nuovo assetto societario - afferma Saverio Notari, amministratore delegato e azionista di riferimento di Compagnia del Vino - è la prova che abbiamo fatto le scelte giuste; l'aver conquistato la fiducia di un partner esclusivo come Pol Roger è per noi un grande riconoscimento professionale e un orgoglio. Il mercato italiano ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza e siamo certi che anche l'alto profilo dei nostri clienti e della nostra rete vendita abbia giocato un ruolo determinante nella decisione finale di Pol Roger".

Dal 2015 Compagnia del Vino rappresenta Pol Roger in esclusiva sul territorio nazionale con risultati in costante crescita: dalle 35mila bottiglie del 2015 oggi le esportazioni verso l'Italia della Maison francese sfiorano le 100mila per un fatturato di circa 4 milioni di euro. L'Italia è oggi uno dei principali mercati della prestigiosa realtà con sede al numero 44 dell'Avenue de Champagne a Epernay, avendo registrato la più alta crescita tra tutti i mercati di riferimento negli ultimi 4 anni.

Nel nostro Paese Pol Roger ha conquistato una posizione di grande rilievo tra la clientela più esigente, merito non solo della qualità indiscussa ma anche di una distribuzione rivolta unicamente alla ristorazione e al comparto del collezionismo privato. Una presenza sul mercato caratterizzata dalla discrezione, quella di Pol Roger, il cui messaggio è incentrato sul ruolo determinante della famiglia nelle scelte imprenditoriali e sull'artigianalità nella fase produttiva. La scelta di legarsi a Compagnia del Vino è totalmente in linea con questa visione.

Compagnia del Vino è stata fondata da Giancarlo Notari insieme al marchese Piero Antinori che ne approvò il progetto nel 1997. Oggi, guidata da Saverio Notari, figlio di Giancarlo, si è affermata grazie a una scelta imprenditoriale precisa che è quella di rappresentare aziende a conduzione familiare accomunate da storicità, prestigio e percepite come un riferimento per il territorio di produzione. A un portafoglio contenuto (Compagnia del Vino rappresenta 13 realtà) si accompagnano numeri importanti: nel 2021 il fatturato ha messo a segno +30% sul 2019 con un turnover totale che sfiora le 700 mila bottiglie.