F1: Ferrari, chiusa la tre giorni di test privati a Fiorano

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Si è chiusa la tre giorni di test privati della Ferrari a Fiorano, la pista di casa del Cavallino rampante. Nel Day-3, come nella giornata inaugurale, al volante della SF71H si è accomodato con Robert Shwartzman che, ha percorso 121 giri per un totale di 361 km. "In mattinata - si legge sul sito ufficiale della Ferrari - il test driver russo ha dovuto attendere circa mezz'ora in garage prima di iniziare il proprio programma a causa della nebbia che, dal box, impediva di vedere la prima curva, da sempre il parametro di sicurezza con il quale ci si regola sul circuito di proprietà della Ferrari.

"Quelli completati in questi giorni sono stati i miei primi giri da collaudatore della Scuderia - ha detto Shwartzman - e non nascondo di essere molto orgoglioso di poter ricoprire questo ruolo. È sempre bello poter guidare una monoposto di Formula 1 e spero ci saranno altre occasioni nel corso dell'anno. Il mio approccio alla stagione sarà radicalmente diverso nel 2022 dal momento che non sarò impegnato in nessun campionato. Sono a totale disposizione della squadra: sto dando il mio contributo al simulatore, nelle riunioni e, quando si può, anche in pista. Voglio lavorare in full immersion con il team perché so di avere molto da imparare. Il mio obiettivo è arrivare a correre Formula 1 e credo che quello di test driver rappresenti il percorso migliore per raggiungere questo traguardo. Quando succederà voglio farmi trovare pronto".

Nei tre giorni di test sono stati completati 272 giri, pari a 811 km: 165 le tornate completate da Shwartzman, impegnato in pista oggi e mercoledì; rispettivamente 59 e 48 quelle di Carlos Sainz e Charles Leclerc (impegnati giovedì). Per la Rossa prossimo appuntamento il 17 febbraio alle ore 14 per la presentazione ufficiale della monoposto 2022.