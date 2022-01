Quirinale: risultato sesto scrutinio, Mattarella 336 voti, 106 schede bianche

28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 336 voti nel sesto scrutinio per l'elezione del suo successore, 170 in più rispetto ai 166 di ieri. Le schede bianche sono state 106, le nulle 4, i voti dispersi 9. Presenti 976, votanti 531, astenuti 445, praticamente quasi tutti i 453 grandi elettori del centrodestra che aveano annunciato questa scelta. Confermata quindi la scelta di numerosi tra i 405 grandi elettori del fronte progressista che hanno votato per l'attuale Capo dello Stato, nonostante l'indicazione ufficiale fosse la scheda bianca, come per i 44 rappresentanti di Italia viva.