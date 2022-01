28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Per noi rimane fondamentale preservare l'unità della maggioranza di governo. Intanto invitiamo tutti a prendere atto della spinta che da due giorni e in modo trasversale in Parlamento viene a favore della riconferma del Presidente Mattarella". Lo sottolineano fonti del Nazareno.