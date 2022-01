28 gennaio 2022 a

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso della valanga di voti per il Presidente #Mattarella. È un segnale di protagonismo e forza da parte del Parlamento. Non è solo stima e riconoscenza per questi anni. È un'indicazione politica chiara per le scelte future da fare nell'interesse del Paese". Così il senatore del Pd, Francesco Verducci, su twitter.