Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Dobbiamo tentare tutto il possibile per la quadratura del cerchio". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori del Pd. "Se non si riesce ad arrivare in fondo, e noi tenteremo di fare questo, dopo di che c'è la saggezza del Parlamento, assecondarla è democrazia", ha sottolineato il segretario del Pd.