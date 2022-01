Milano: in 77 al ristorante senza green pass, locale chiuso per 5 giorni

29 gennaio 2022 a

Milano, 29 gen. (Adnkronos) - La polizia ha chiuso per cinque giorni un ristorante cinese di Milano, dove sono stati sorpresi 77 clienti senza green pass su un totale di un centinaio. Gli agenti ieri sera verso le 20 hanno effettuato un controllo nel locale. In un primo momento i clienti si sono chiusi dentro, poi, una volta entrata, la polizia ha identificato 88 clienti, di cui 77 senza green pass. Il titolare e altre sei persone sono state sanzionate sul posto con una multa di 400 euro, mentre le altre saranno multate in seguito. È stata disposta la chiusura per cinque giorni del locale, dopo che una situazione analoga era stata riscontrata lo scorso 16 dicembre.