29 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi, impegnato in queste ore in un giro di telefonate per stringere sulla conferma di Sergio Mattarella al Quirinale, avrebbe avuto una lunga conversazione telefonica anche con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.